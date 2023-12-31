أمواج عاتية على ساحل كاليفورنيا تتسبب في فيضانات وعمليات إجلاء

واجهت المجتمعات الساحلية في ولاية كاليفورنيا يوما آخر من الأمواج العاتية واحتمال حدوث فيضانات بعد أن أصدر المسؤولون أوامر إخلاء في بعض المناطق وطالبوا السكان بالابتعاد عن الشواطئ والطرق الساحلية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس انجليس حدوث فيضانات كبيرة في المناطق الساحلية المنخفضة تصاحبها أمواج قوية وتيارات شديدة تشكل "خطرا استثنائيا" للغرق وإلحاق أضرار بإنشاءات مثل الأرصفة والأرصفة البحرية.