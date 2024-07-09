"ويستمر الوعد".. نسخة استثنائية من مهرجان جرش الأردني تضامناً مع غزة

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان جرش الأردني عن دورة استثنائية بعنوان "ويستمر الوعد" تركّز فعالياتها على التضامن مع غزة، حاسمة الجدل الذي كان دائرًا بشأن إقامة المهرجان هذا العام من عدمه؛ بسبب ما يحدث في القطاع.

وقال مدير المهرجان أيمن سماوي، في بيان صحفي: "إن الدورة الثامنة والثلاثين (الحالية) للمهرجان ستكون مختلفة ومميزة، وذلك لأمرين أولهما أنها تتزامن مع مناسبات وطنية أردنية مهمة مفصلية، أما الأمر الثاني فهو استمرار التضامن الأردني مع أهلنا في فلسطين، لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".

وأشار إلى أن فعاليات المهرجان وأنشطته ستحتوي على رسائل فنية وثقافية داعمة لصمود أهل غزة، انطلاقا من الموقف الأردني الثابت بقيادة الملك عبد الله الثاني وجهوده الدؤوبة للوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين، وتأمين استدامة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وأوضح أن الدورة الحالية، تستهدف رفع نصاب الثقافة والفنون، ولن تتضمن حفلات غنائية في المسرح الجنوبي.

وأضاف: "سيخصص ريع تذاكر الدخول للمهرجان للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة إلى اقتطاع مبالغ مالية من ثمن اللوحات التي ستباع في معرض الفن التشكيلي لفنانين عرب، دعما لجهودها الإغاثية وخصوصا في قطاع غزة".

برنامج المهرجان

برنامج المهرجان، بحسب سماوي، سيشهد إقامة فعاليات فلسطينية عديدة، تأتي بمقدمتها فرقة "صول" القادمة إلى المهرجان من قطاع غزة، قائلًا إن هذه الفرقة التي قاومت الموت بالغناء من فوق أنقاض المنازل المدمرة في القطاع، ستقف لتشدو أمام جمهور المهرجان، لتؤكد حتمية البقاء لأهل غزة وقدرتهم على الحياة والاستمرار برغم هول الحرب.

وأضاف: "سنشهد تواجدا فعالا للعديد من الفنانين الكبار في المسرح الشمالي والساحة الرئيسة من بينهم: عمر العبداللات، واللبناني مارسيل خليفة، والفلسطينية سناء موسى، واللبنانية أميمة الخليل، واللبنانية هبة طوجي، والسورية فايا يونان"، إلى جانب الأردنيين حسين السلمان، وسعد أبو تايه ويحيى صويص ورامي شفيق وديانا كرزون ونداء شرارة، والمصرية عفاف راضي، والعازف الأردني العالمي زيد ديرانيه، واللبنانية هيام يونس.

وكشف سماوي عن مشاركة أكثر من 40 دولة "شقيقة وصديقة" بفعاليات المهرجان هذا العام، من مسرح وشعر وفن تشكيلي، إضافة إلى برنامج الأمسيات الشعرية الذي سيشهد مشاركة 31 شاعرا، من بينهم: أدونيس، وأحمد الشهاوي، وعلي الفواز، ودخيل الخليفة، وعبد الله العريمي، وعبدالله عيسى، وهشام الجخ، وإسكندر حبش، و80 شاعرًا من الأردن، وكذلك فعاليات ثقافية وفكرية.

وشدد سماوي في ختام البيان على أن المهرجان يعد رسالة واضحة في إبراز الدور الأردني المحوري في إثراء الثقافة العربية، وتعظيم الإنجازات التي حققها الأردن في زمن اليوبيل الفضي.