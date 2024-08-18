الانتقال من الطفولة للبلوغ.. "توكسيك" يفوز بجائزة مهرجان لوكارنو

فاز "توكسيك" بالجائزة الكبرى في مهرجان لوكارنو السينمائي، الذي اختُتم مساء السبت، وهو فيلم ليتواني تتمحور قصته على علاقة بين عارضتين مراهقتين طموحتين تسعيان إلى الهروب من مسقط رأسهما الكئيب.

وفاز الفيلم الذي يشكّل أول عمل سينمائي للمخرجة ساولي بليوفايتي البالغة 30 عامًا بجائزة الفهد الذهبي، بعدما تنافس مع 16 عملًا آخر، عُرضت كلها للمرة الأولى في العالم.

وأوضحت أصغر مخرجة شاركت في المسابقة أنّ فيلمها يروي مدة الانتقال المعقدة بين الطفولة والبلوغ.

وقالت المخرجة الليتوانية إنّ "الإحساس أن تكون عالقًا بين عالمين، وتبحث عن توجّه مناسب هو شعور عالمي".

ويحصل الفائز بالفهد الذهبي على مبلغ قدره 75 ألف فرنك سويسري (86553 دولارًا) يتقاسمه المخرج والمنتج.

وتشمل القائمة المرموقة للفائزين بالجوائز روبرتو روسيليني، وجون فورد، وستانلي كوبريك، وميلوس فورمان، ومايك لي، وجيم جارموش.

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شاروخان وإعادة تحديد المشهد السينمائي

وفاز نجم بوليوود شاروخان (58 عامًا) بجائزة "باردو ألّا كارييرا" التي تمنح لشخصيات كان لمساهماتها الفنية أثر في إعادة تحديد المشهد السينمائي.

وعلّق من ساحة لوكارنو بالقول "أعتقد أنّ السينما كانت الوسيلة الأكثر عمقًا وتأثيرًا في عصرنا".

ومنح المهرجان السويسري جوائز مميزة لشاروخان وجاين كامبيون وألفونسو كوارون.

عن مهرجان لوكارنو

يذكر أن هذا الحدث السينمائي الذي تأسس عام 1946، هو أحد أقدم المهرجانات في العالم، ومخصّص لسينما المؤلفين.

ويعرض المهرجان الذي يُنظَّم على ضفاف بحيرة ماجيوري، في منطقة تيتشينو الناطقة بالإيطالية (جنوب سويسرا)، أفلامًا في الساحة المركزية في لوكارنو، حيث إحدى أكبر شاشات السينما في العالم.

وعُرض 119 فيلمًا خلال الدورة السابعة والسبعين من المهرجان، والتي انطلقت في السابع من آب/ أغسطس.

وفاز المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون الحائز جائزة أوسكار، بجائزة عن مجمل مسيرته الفنية.

ومُنحت النيوزيلندية جاين كامبيون وسام الفهد الشرفي الذي يمنح لشخصيات استثنائية من عالم السينما.

وحضر المهرجان هذا العام ما يزيد على 150 ألف شخص.