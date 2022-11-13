لماذا أتحمل مسؤولية مشاكل الآخرين؟

هكذا، وفي ما وراء ما تم ذكره، إليك الأسباب المحتملة لتحملك المسؤولية عن مشاكل الآخرين (في حين أنه في الواقع لست مسؤولا عن فعل ذلك):

1. متلازمة المنقذ وقلة الثقة بالآخرين

يستخدم مفهوم متلازمة أو عقدة المنقذ للإشارة إلى أولئك الأشخاص الذين يميلون إلى تحمل المسؤولية عن مشاكل الآخرين. إنهم يضعون أنفسهم في موقع الأب أو الأم أمام الآخرين الذين هم أقرانهم، سواء كانوا شركاءهم أو أصدقاءهم أو زملاءهم.

ومع ذلك، فإن هذا الموقف غالبًا ما يخفي شعورًا بعدم الثقة في قدرة الآخرين على تحمل مشاكلهم وحلها، إنهم أشخاص يعتقدون أنهم وحدهم مَن يمتلكون القدرة أو الموارد أو الأدوات لحل مشاكل الآخرين.

قد يكون هناك أيضًا مصدر صدمة نفسية في مكونات هذه المتلازمة، فعلى سبيل المثال، إذا لم يتحمل الوالدان في الطفولة مسؤوليتهما عن هذه الطفولة (أو إذا كان على الشخص المنقذ أن "يتولى" مسؤولية الوالدين منذ سن مبكرة، إما بسبب حالة إهمال، وإما بسبب مرض الوالدين أو أقارب آخرين، إلخ).

2. تعلق غير آمن في الطفولة

يؤثر نوع الارتباط الذي يتم بناؤه أثناء الطفولة أيضًا على ظهور هذه المتلازمة، فنحن هكذا نطور ارتباطًا غير آمن قياسًا بنماذجنا الأساسية، ما يؤثر بشكل مباشر على علاقاتنا مع الآخرين كبالغين، وقد ينتهي بنا الأمر إلى تطوير متلازمة المنقذ هذه.

فالأمر وكأنه شيء مثل "لم يقفوا بجانبي عندما كنت في حاجة إليهم، ولهذا السبب، لملء هذه الفجوة الآن أحاول مساعدة الجميع" (دون وعي، بالطبع).

3. التبعية (الاتكال)

ويضيف التقرير، أن الطريقة التي نتعلق (نرتبط) من خلالها ببعضنا بعضا كبالغين تقول الكثير عن كيفية بناء ارتباطنا بوالدينا في مرحلة الطفولة، ويرتبط هذا التعلق (الارتباط) بتلبية احتياجاتنا الجسدية والانفعالية.