تعرّف على ميزات السيارة "الفاخرة" التي أهداها بوتين لكيم
قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عددًا من الهدايا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال زيارته الراهنة لبيونغ يانغ، أبرزها سيارة روسية فاخرة من طراز أوروس سينات، لتكون الهدية الثانية من نوعها خلال العام الجاري، وفق كالة "تاس".
والسيارة أوروس سينات، مصممة على الطراز القديم على غرار سيارة الليموزين من طراز زيل، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.
وتعتبر أوروس سينات السيارة الرئاسية الروسية الرسمية، إذ استقل بوتين واحدة منها في حفل تنصيبه الأخير في الكرملين في مايو/ أيار الماضي بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، اصطحب بوتين الزعيم الكوري الشمالي في جولة بسيارة "أوروس" الروسية في شوارع بيونغ يانغ.
وتضع شركة صناعة السيارات الروسية أول سيارة سيدان فاخرة لها في مواجهة رولز رويس وبنتلي، كما تتطلع موسكو لإنتاجها كهربائيًّا بشكل كامل في نهاية 2024.
ويتم تصنيع أوروس حاليًّا في مصنع تجميع "فورد سيليز" الروسي في تتارستان، وتستخدم مجموعة نقل حركة هجينة بمحرك 8 سيليندر سعة 4.4 لترًا، تم تطويره بالتعاون مع بورش.
ورغم ظهور سيارة سينات سيدان والليموزين الممتدة لأول مرة في معرض جنيف للسيارات عام 2018، كان الرئيس فلاديمير بوتين يقود سيارته سينات المدرعة المصممة خصيصًا منذ عام 2017، للترويج لعلامة أوروس التجارية.
وحين زار كيم شرق روسيا في سبتمبر/ أيلول عام 2023، أطلعه بوتين على إحدى السيارات المدرعة السوداء، وجلس كيم بجانب بوتين في السيارة وبدا مستمتعًا بها.
وأهدى بوتين كيم أول سيارة ليموزين من طراز أوروس في فبراير/شباط من العام الجاري، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن البلدين حينذاك.