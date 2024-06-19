تعرّف على ميزات السيارة "الفاخرة" التي أهداها بوتين لكيم

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عددًا من الهدايا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال زيارته الراهنة لبيونغ يانغ، أبرزها سيارة روسية فاخرة من طراز أوروس سينات، لتكون الهدية الثانية من نوعها خلال العام الجاري، وفق كالة "تاس".

والسيارة أوروس سينات، مصممة على الطراز القديم على غرار سيارة الليموزين من طراز زيل، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وتعتبر أوروس سينات السيارة الرئاسية الروسية الرسمية، إذ استقل بوتين واحدة منها في حفل تنصيبه الأخير في الكرملين في مايو/ أيار الماضي بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، اصطحب بوتين الزعيم الكوري الشمالي في جولة بسيارة "أوروس" الروسية في شوارع بيونغ يانغ.