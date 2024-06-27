المغرب.. الإناث يتفوقن على الذكور في نتائج الثانوية العامة
استطاعت التلميذات الإناث في المغرب من التفوق على الذكور في نتائج امتحانات الثانوية العامة، كما تصدرن قائمة أعلى المعدلات.
وذكر بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى المغربية، الأربعاء، أن حوالي 245 ألفا و881 تلميذا وتلميذة يمثلون التعليم العمومي والخصوصي تمكنوا من اجتياز هذه الدورة بنجاح.
وأكد المصدر ذاته، أن عدد الإناث الناجحات بلغ 143 ألفا و366 تلميذة بنسبة 72% من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، في حين أن نسبة نجاح الذكور وصلت إلى 62.6%.
ما سبب تفوق الإناث؟
وتفوق الإناث على الذكور في نتائج امتحانات البكالوريا بالمغرب لم يأتِ من فراغ، بل تفسره مجموعة من العوامل، حيث رأى علي شعباني أستاذ علم الاجتماع، أن الإناث يمتزن بالجدية في الدراسة وفي باقي المجالات التي يدخلن غمارها.
وأضاف شعباني في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن تفوق الإناث على الذكور في امتحانات البكالوريا بات يتكرر في كل سنة، ويطرح معه تساؤلات عديدة لدى البعض. لافتاً إلى أن طبيعة التربية التي تتلقاها الإناث في المجتمع المغربي تجعل الفتيات يتعودن على نوع من الانضباط ليس في الدراسة فحسب وإنما في جميع مناحي الحياة.
وأشار إلى أن هذا الأمر جاء بسبب تركيز الدولة على تعليم الفتاة خاصة في القرى والمناطق النائية، وتخصيص اعتمادات مالية مهمة.
وبيّن المتحدث أن الفتاة المغربية باتت تدرك هذا الاهتمام؛ ولهذا تفوقت بذكائها وتركيزها على الذكور في تحصيل العلم.
وشدد شعباني على أن تفوق الإناث على الذكور في نتائج امتحانات الباكالوريا تعبير جيد لمكانة المرأة في المجتمع المغربي.