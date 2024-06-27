المغرب.. الإناث يتفوقن على الذكور في نتائج الثانوية العامة

استطاعت التلميذات الإناث في المغرب من التفوق على الذكور في نتائج امتحانات الثانوية العامة، كما تصدرن قائمة أعلى المعدلات.

وذكر بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى المغربية، الأربعاء، أن حوالي 245 ألفا و881 تلميذا وتلميذة يمثلون التعليم العمومي والخصوصي تمكنوا من اجتياز هذه الدورة بنجاح.

وأكد المصدر ذاته، أن عدد الإناث الناجحات بلغ 143 ألفا و366 تلميذة بنسبة 72% من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، في حين أن نسبة نجاح الذكور وصلت إلى 62.6%.