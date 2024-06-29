دعما لغزة.. المغنية دوا ليبا تلتقط صورا مع علم فلسطين في حفلها (صور)

وفي الشهر الماضي، نشرت ليبا، البالغة من العمر 28 عاما، ويتابعها على "إنستغرام" وحده 88 مليون شخص: "لا يمكن تبرير حرق الأطفال أحياء أبدا، على العالم كله أن يتحرك لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية، من فضلكم أظهروا تضامنكم مع غزة".

وشهد حفل دوا ليبا نجاحا ساحقا، واستمر ساعتين، قدمت فيه أشهر أغانيها، وأدت عروضا حية على المسرح أثارت الإعجاب.