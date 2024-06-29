دعما لغزة.. المغنية دوا ليبا تلتقط صورا مع علم فلسطين في حفلها (صور)
أبدت المغنية البريطانية، صاحبة الأصول الألبانية، دوا ليبا، دعمها الواضح لغزة عندما غنت الليلة الماضية في حفل "غلاستونبري" إلى جانب مجموعة من الأشخاص يحملون العلم الفلسطيني، والتقطت صورا معهم عبر الكاميرا.
وأظهرت لقطات لـ ليبا وهي تتوجه وسط الحشد لتغني قرب علم كتب عليه "غلاستو لفلسطين"، إذ يؤكد متابعو مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا إشارة إلى دعمها للقضية الفلسطينية.
ووفق صحيفة "الديلي ميل"، فإن المغنية الحائزة على جائزة غرامي من المشاهير المعروفين، الذين حثوا قادة العالم على المساعدة في إنهاء الأزمة في غزة.
وفي الشهر الماضي، نشرت ليبا، البالغة من العمر 28 عاما، ويتابعها على "إنستغرام" وحده 88 مليون شخص: "لا يمكن تبرير حرق الأطفال أحياء أبدا، على العالم كله أن يتحرك لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية، من فضلكم أظهروا تضامنكم مع غزة".
وشهد حفل دوا ليبا نجاحا ساحقا، واستمر ساعتين، قدمت فيه أشهر أغانيها، وأدت عروضا حية على المسرح أثارت الإعجاب.