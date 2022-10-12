"فوق الخيال".. هيئة الترفيه السعودية تكشف تفاصيل موسم الرياض الثالث

كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الأربعاء، تفاصيل فعاليات موسم الرياض الترفيهي الذي سيضم 15 منطقة، في نسخته الثالثة المقرر انطلاقه في21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث أقيمت له نسختان سابقتان جذبتا ملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وأعلن آل الشيخ تفاصيل الموسم، الذي حمل شعار "موسم فوق الخيال"، في مؤتمر صحفي تم عرضه عبر عدة محطات تلفزيونية.

وقال إن "الموسم سينطلق بحفل عالمي مع عرض سيرك دوسوليه في يوم الافتتاح بتاريخ 21 من الشهر الجاري، على أن يتم في اليوم الثاني على الفور افتتاح مناطق الموسم تباعاً وسيتم الإعلان عند افتتاح كل منطقة".

وأضاف أنه "سيتم افتتاح مدينة ترفيهية جديدة أطلق عليها اسم مدينة بوليفارد وورلد، تضم أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث سيتمكن زوار هذه المدينة من ركوب الغواصات في هذه البحيرة لأول مرة في الرياض".

وأردف آل الشيخ أنه "تم توفير أول تلفريك في الرياض، سيتمكن من خلاله زوار مدينة بوليفارد وورلد من الانتقال به إلى مدينة بوليفارد رياض سيتي التي تم تطويرها وافتتاح مطاعم ومقاهٍ جديدة فيها، وستقام فيها مسرحيات عالمية وعربية وسعودية، إضافة إلى حفلات فنية أسبوعية طيلة الموسم".

وتحدث عن منطقة "ونتر وندر لاند"، مؤكداً أنه "تمت إضافة خمس ألعاب جديدة وتجارب جديدة للمدينة وتم تطويرها بشكل كلي للاستمتاع بها"، موضحا أن "منطقة المربع ستحتضن 8 مطاعم عالمية، فيما ستوفر منطقة رياض سكاي لاونجات تعانق السحاب لتناول أصناف مميزة من المشروبات والوجبات".

وأفاد آل الشيخ بأن منطقة فيا رياض VIA Riyadh تُعد أفخم منطقة في موسم الرياض، وستكون مستمرة طوال العام حيث تضم واحدة من أفخم الفنادق بالإضافة إلى صالات سينما فاخرة، ومتاجر بعلامات تجارية شهيرة، هذا إلى جانب الإعلان عن افتتاح منطقة مشجعين خاصة ببطولة كأس العالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتم استحداث حديقة عالمية للحيوانات في هذا الموسم باسم "رياض زوو" التي تمثل واحدة من أبرز الحدائق العالمية للحيوانات باحتوائها أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة.

وسيضم الموسم عددًا من المعارض المجهزة لجميع الزوار من العائلات والأطفال والأفراد، وعدة مفاجآت في منطقتي "لتل رياض" و"ذاجروفز" في حي السفارات، إضافةً إلى "فانفاستفال" بمرسول بارك، التي تتسع لأكثر من 20 ألفا من جماهير كأس العالم لكل مباراة، وتضم معرضًا للاعب مارادونا، ومعرضًا لنادي نيوكاسل الإنجليزي.