قصة عُمانية "غامضة" في معرض فني بالسعودية (صور)
شهد معرض فني استضافته السعودية في مدينة العلا شمال غرب البلاد، عرضاً لمجسمات سوداء غريبة الشكل، استلهمت تصميمها فنانة كويتية من قصة غامضة تمتد خباياها من الفضاء إلى صحراء سلطنة عمان.
وشاهد زوار الموسم الثالث من معرض "صحراء X العلا 2024"، مجموعة من المجسمات السوداء اللامعة، التي تم نصبها فوق التربة في موقع المعرض، الذي يقام في الهواء الطلق، وتظهر كما لو كانت نيازك سقطت من السماء.
وتدفع تلك الأشكال الغريبة للمجسمات المصنوعة من البرونز المغطى بطبقة سوداء لامعة، زوار المكان للتساؤل عما ترمز إليه، وهو الغرض الرئيس من المعرض الذي يقول منظموه إنه يستهدف إظهار "المعاني المخفية في الطبيعة الخلابة، والأسرار المختبئة بين التضاريس الصحراوية المهيبة".
وتقول الفنانة الكويتية منيرة القديري إن عملها الفني يحمل اسم "أوبار"، وإن مجسماتها تلك "تستحضر قصة اعتقاد أهالي الربع الخالي عند اكتشاف اللؤلؤ بأن أصله نيازك من خارج كوكب الأرض".
وتضيف القديري في تعريف نشرته المنصة الرسمية لموقع "اكتشف العلا" السياحي، أن العمل الفني الذي شاركت فيه يعكس أشكالاً غير مألوفة تحاكي الأجسام الغامضة التي حيرت أحد المستكشفين في ثلاثينيات القرن الماضي.
و"أوبار" هو اسم مدينة مفقودة تقع في صحراء الربع الخالي في جنوب سلطنة عمان، وتتعدد الروايات التاريخية بشأنها.
وحاول المستكشف البريطاني، هاري سانت جون فيلبي، في ثلاثينيات القرن العشرين، الوصول لأي آثار لتلك المدينة في رحلة طويلة له بالصحراء، وعاد بمجموعة من الأحجار السوداء البراقة التي عثر عليها في رحلته، وانتهت بتفسيرات أنها قطع من نيازك قادمة من الفضاء.
وبجانب زوار المعرض من السياح القادمين من مختلف دول العالم، تلقت الفنانة الكويتية الكثير من عبارات الإعجاب والثناء على العمل الفني وفكرته الفريدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.