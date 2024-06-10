قصة عُمانية "غامضة" في معرض فني بالسعودية (صور)

شهد معرض فني استضافته السعودية في مدينة العلا شمال غرب البلاد، عرضاً لمجسمات سوداء غريبة الشكل، استلهمت تصميمها فنانة كويتية من قصة غامضة تمتد خباياها من الفضاء إلى صحراء سلطنة عمان.

وشاهد زوار الموسم الثالث من معرض "صحراء X العلا 2024"، مجموعة من المجسمات السوداء اللامعة، التي تم نصبها فوق التربة في موقع المعرض، الذي يقام في الهواء الطلق، وتظهر كما لو كانت نيازك سقطت من السماء.