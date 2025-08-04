لبنان.. حادث سير مروّع يخلّف 3 قتلى (فيديو)

شهد محيط العاصمة اللبنانية حادثًا مروريًّا مرعبًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أسفر عن مصرع 3 أشخاص، حيث اصطدمت دراجتان ناريتان بسيارة منقلبة بوسط الطريق في مشهد مروع.

الحادث شهده طريق "أوتوستراد ضبية" باتجاه بيروت، حيث وقع حادث تصادم بين سيارتين أدى إلى انقلاب إحداهما واستقرارها على ظهرها في منتصف الشارع، دون وجود أي إشارات تحذيرية أو إنارة كافية تنبه قادة المركبات الأخرى.

وتفاجأت دراجتان ناريتان كانتا قادمتين في الاتجاه نفسه، والوقت لا يزال ليلًا، بالسيارتين المصطدمتين وقد شكلتا عائقًا مروريًّا ولم يستطع قائدا الدراجتين تجنبهما بسبب المفاجأة والظلام؛ ما أدى إلى مصرع الثلاثة الذين كانوا على متن الدراجتين.

وبحسب مواقع لبنانية محلية، كان يقود الدراجة الأولى الشاب سعد عبد الكريم من بلدة "شكا – البترون"، أما الثانية فيقودها رواد بعينو، وهو عنصر في الجيش اللبناني، وكان برفقته الشابة آيا أجور، من سكان مدينة بيروت.

ولقى الثلاثة حتفهم على الفور نتيجة شدة الاصطدام.

من جانبها هرعت عناصر الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر إلى مكان الحادث، حيث نقلت الجثامين إلى أحد المستشفيات القريبة، في حين حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن لبنان يشهد عددًا كبيرًا من حوادث السير سنويًّا، والتي عادة ما تكون نتائجها مروعة وتسفر عن أعداد وفيات صادمة.