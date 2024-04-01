بطل حادثة الخرج يحصد أكبر تعويض مادي ومعنوي في السعودية

وكان العنزي يوم أمس الأحد ضيفًا على أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر، كما تلقى اتصال شكر من الأمير الوليد بن طلال، بجانب سيارة حديثة هدية لتضاف إلى ثلاث سيارات أخرى أهديت له.

وقال العنزي في مقطع فيديو إنه يعتذر لعدم الرد على الكم الكبير من الاتصالات التي ترد إليه، بينما افتتح حسابًا جديدًا في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، بجانب حسابه في سناب شات الذي يلقى متابعة متزايدة فيه.

وبدأت شهرة العنزي عندما أسهم نشر مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة مثبتة في الشارع الذي شهد التصادم يوم الجمعة قبل الماضي، في تسليط الضوء على الحادث، حيث تبين لملايين السعوديين الذين فاجأهم الفيديو، أن العنزي ضحى بسارته وخاطر بحياته لأجل إنقاذ طفل صغير.