تشييع جنازة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز (صور)

شارك أمراء سعوديون ومسؤولون ورجال دين، اليوم الإثنين، في تشييع الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز، الذي توفي عن عمر ناهز 82 عاما.

وتقدم أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الحاضرين في التشييع، الذي حضره مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.