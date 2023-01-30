تشييع جنازة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز (صور)
شارك أمراء سعوديون ومسؤولون ورجال دين، اليوم الإثنين، في تشييع الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز، الذي توفي عن عمر ناهز 82 عاما.
وتقدم أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الحاضرين في التشييع، الذي حضره مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو للتشييع عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، الحاضرين وهم يؤدون صلاة الميت على جثمان الأمير الراحل، قبل أن يتم نقله إلى المقبرة ودفنه.
كما أدى الصلاة أمير منطقة الباحة، حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.
وحضر صلاة الميت أيضاً، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز.
وتوفي الأمير عبدالإله يوم أمس الأحد، في مدينة الرياض، عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناة مع المرض.
وأعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان رسمي، وفاة الأمير عبدالإله، كما نعاه أمراء من الأسرة الحاكمة.
والأمير الراحل هو الابن السادس عشر للملك الراحل سعود بن عبدالعزيز من زوجته تركية محمد العبدالعزيز، التي أنجبت للملك أيضاً الأمراء والأميرات "منصور، جهير، تركي، مشهور، الوليد، دلال".