من دون عقاب أو صراخ.. سر تربية طفل يضبط سلوكه بنفسه

تربية طفل حسن السلوك لا تتطلب العقاب أو العزل أو الرشاوى. ووفقًا لخبراء التربية، يكمن السر في وضع توقعات واضحة منذ سن مبكرة، والالتزام بها بثبات.

هذا النهج بسيط ولكنه فعّال، ويقول الخبراء لموقع "بيرنتس: "الأطفال يعرفون بالضبط ما تتوقعه منهم، كل ما يجب أن تفعله هو النظر إليهم، ليفهموا الرسالة."

وبهذا الخصوص، توضح الدكتورة شارون هول، مؤلفة كتاب تربية الأطفال في القرن الحادي والعشرين، أن وضوح التوقعات منذ الطفولة يساعد الأطفال على استيعابها داخليا وتنظيم سلوكهم بأنفسهم. وهذا يعزز الدافع الداخلي بدلاً من الطاعة الناتجة عن الخوف.

وقالت إن هناك 4 استراتيجيات أساسية تساعد على غرس الانضباط الذاتي لدى الأطفال من عمر سنتين:

1. وضع قواعد واضحة وتوقع الاحترام

الحدود تمنح الأطفال شعورا بالأمان وتعلمهم كيفية ضبط النفس. ويُنصح الآباء بشرح سبب القواعد، وتقديم القدوة الجيدة، والسماح للأطفال بتجربة العواقب الطبيعية لسلوكهم.

2. تنمية مهارات حلّ المشكلات

منح الأطفال خيارات مناسبة لأعمارهم وتشجيعهم على اتخاذ قرارات بأنفسهم يقلل من نوبات الغضب الناتجة عن الإحباط أو الشعور بالعجز. كما أن طرح أسئلة مثل "ما رأيك أن تفعل؟" يعزز الثقة والتفكير النقدي.

3. تدريب الأطفال على الصبر

تعليم الصبر أمر ضروري في عصر الإشباع الفوري. وهنا ينصح الخبراء بعدم الاستجابة الفورية لكل طلب، وتسمية المشاعر، وتشجيع الأنشطة التي تتطلب وقتًا وجهدًا، مثل الألغاز أو الزراعة.

4. التركيز على التعاطف

غرس التعاطف في وقت مبكر يقلل من الأنانية والسلوكيات السلبية. احتفل بالأفعال الطيبة، واطرح أسئلة تساعد الطفل على التفكير في مشاعر الآخرين، وعلمه قراءة تعبيرات الوجه ولغة الجسد لفهم مشاعر من حوله.

في النهاية، يتفق الخبراء على أن التركيز على الاحترام، الصبر، حل المشكلات، والتعاطف، يساعد في تربية أطفال يتحلون بالسلوك الجيد لا بدافع الخوف، بل من خلال الفهم والانضباط الذاتي.

