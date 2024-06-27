المغرب.. عدد صادم لضحايا التسمم بسبب وجبة "سناكس"‎

ارتفع، اليوم الخميس، عدد المصابين بالتسمم نتيجة تناول وجبة خفيفة "سناكس" في أحد المطاعم المغربية وهي الواقعة التي شهدتها، مساء أمس الأربعاء، مدينة "تزنيت" التي تقع على بعد 690 كيلو مترًا من العاصمة الرباط.

ووفق أحدث حصيلة أعلنها مستشفى "الحسن الأول"، فإن عدد الضحايا وصل إلى 18 شخصًا بينهم نساء وأطفال بعد أن كانت الحصيلة الأولية تشير إلى 9 أشخاص فقط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن معظم الحالات غادرت المستشفى بعد تلقيها العلاج اللازم، لكن تم التحفظ على امرأتين وطفلين تحت الملاحظة الطبية لخطورة الأعراض التي ظهرت عليهم.

ورجحت مصادر مطلعة أن حصيلة المصابين مرشحة بالارتفاع، خاصة أن معظم الحالات الجديدة المسجلة اليوم قادمة من المناطق القروية المحيطة بتزنيت؛ وهو مؤشر يرجح وجود مجموعة من الحالات التي لم تنتقل بعد إلى المستشفى بسبب عامل بعد المسافة.

يذكر أن محل الوجبات السريعة صاحب الواقعة سبق أن أنذرته لجنة مختصة بالمدينة، في فبراير/شباط الماضي، بعد ضبط كمية من اللحم المفروم "كفتة" ولحم الديك الرومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومن شأن ترويجها الإضرار بصحة المواطن.