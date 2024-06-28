رانيا يوسف تقاضي مروجي صورة "مسيئة" لها‎

قامت الفنانة المصرية رانيا يوسف بمقاضاة قناة على يوتيوب نشرت ملصقا لفيلم مفبرك لها يحمل عنوان "شهوة جسد".

ويحمل البوستر الزائف صورة مفبركة للفنانة المصرية اعتبرتها "مسيئة" و"غير لائقة" وتضر بمصداقيتها عند الجمهور.

وبحسب مواقع صحفية محلية، تقدمت رانيا ببلاغ ضد مؤسس القناة كخطوة أولى على طريق سلسلة من الإجراءات القانونية.

ووصفت القناة الفيلم المزعوم بأنه "فيلم المتعة والإثارة الممنوع من العرض"، إلا أنه لا يتضمن في الواقع سوى مشاهد من مسلسل "نيللي وشيريهان" الذي لعبت بطولته الفنانتان الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم، إنتاج 2016.

وتقوم رانيا يوسف حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل "سيما ماجي" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع التقليدي بين الحب والمال والتلاعب بمشاعر وحياة المرأة.

والمسلسل بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، تأليف حسان دهشان، إخراج تامر السعدني.