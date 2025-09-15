يتابعها أكثر من 4 ملايين.. وفاة مؤثرة الموضة ماريا إيزاغويري (فيديو)

لقيت مؤثرة الموضة المكسيكية ماريا إيزاغويري حتفها عن عمر 23 عامًا، بعد سلسلة مأساوية من الأحداث التي بدأت باختفائها الغامض وانتهت بدخولها المستشفى في موريليا، بميشوكان.

وبحسب مجلة "بيبول"، أبلغ عن اختفاء ماريا إيزاغويري، التي تملك أكثر من 4.1 مليون متابع على تيك توك، في الأول من سبتمبر، بعد نشرها فيديو مقلقا لها وهي تضع مكياج مهرج ملونا زاهيا. وفي الفيديو الذي استمر 33 ثانية، كانت تؤدي حركة المزامنة مع الموسيقى وبدا عليها البكاء في مشهد واحد. وعلقت عليه بعبارة غامضة: "كل وعود حبي ستذهب معك. لماذا ترحل؟"

وبعد خمسة أيام من البحث، عُثر على إيزاغويري في السادس من سبتمبر من قبل السلطات المحلية في فندق بمدينة موريليا. وأكد مكتب المدعي العام في ميشوكان أن سيارتها وُجدت أيضًا في المكان. وقد عولجت من قبل المسعفين ونُقلت إلى المستشفى القريب؛ حيث أكد الأطباء لاحقًا أن حالتها حرجة.

وفي 12 سبتمبر، أكد مكتب المدعي العام في ميشوكان رسميًا خبر وفاتها، مشيرًا إلى مضاعفات صحية قاتلة أدت إلى موت الدماغ، في حين لم يُكشف عن طبيعة حالتها الطبية بشكل كامل، ولكن التقارير أكدت أنها لم تكن متعلقة بنشاط إجرامي.

ولاحقًا، وافقت عائلة إيزاغويري على التبرع بأعضائها، بما في ذلك الجلد والعضلات الهيكلية والقرنيات والكلى، وفقًا لتقارير صحيفة إل فينانسييرو.

ومنذ إعلان خبر وفاتها، نعاها الأصدقاء والمعجبون والمؤثرون الآخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن صدمتهم من رحيلها المفاجىء.