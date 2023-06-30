مادونا تغادر المستشفى مع تحسن وضعها

غادرت نجمة موسيقى البوب الأمريكية مادونا (64 عامًا) المستشفى، بعد أن قضت أيامًا عدة في العناية المركزة إثر إصابتها بـ"عدوى بكتيرية حادة".

وتسببت الإصابة بتأجيل مادونا جولتها في أمريكا الشمالية وأوروبا، على ما أفاد مصدر مقرب من المغنية الخميس.

وأكد المصدر أنّ مادونا "تشعر بتحسّن"، دون أن يذكر متى خرجت من المستشفى.

وكان مدير أعمالها غي أوسيري، أفاد الأربعاء بأنّ مادونا أُصيبت بعدوى "خطرة" السبت الفائت؛ ما استدعى إدخالها المستشفى وإيداعها وحدة العناية المركزة، مشيرًا إلى أنّ المغنية "تتحسن ومن المتوقع أن تُشفى تمامًا".