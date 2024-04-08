28 رمضان.. موعد تحري هلال شوال يثير الجدل في ليبيا

وكان الليبيون قد بدأوا صيام شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس الماضي، عكس أغلب الدول العربية والإسلامية التي سبقتها بالصيام، ليصبح وقت استطلاع هلالها يوم 28 رمضان، بينما يوافق 29 رمضان في دول الجوار.

من جانبها، قالت الحكومة المكلفة من البرلمان في بيان: "نظرا لما حصل من لغط من بعض الناس في إثبات رؤية هلال شهر رمضان هذا العام، وإدلاء الشهود بشهادتهم أمام بعض المحاكم، وعدم قبولها لاختلافها عن شهادات أخرى قدمت في ذات السياق، ونظرا لتأخرنا ابتداء صيام الشهر عن دول الجوار، واحتياطا لئلا ينقص صوم الناس عن 29 يوما، يطلب منكم التعميم على لجان تقصي الأهلة، التابعة للجنة العليا للإفتاء بضرورة الخروج لترقب هلال العيد ابتداءً من ليلة 28 رمضان".

وردا على ذلك، شددت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان، على صحة تحرياتها لهلال شهر رمضان، مؤكدة "أن لجان تقصي الأهلة قد ترقبت الهلال في جميع مراصدها فلم تره، فأعلنت أنه قد تعذرت رؤية الهلال، وأن الإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان".

وأضافت أنّ الإعلان عن دخول شهر رمضان "كان صحيحا لا ريب فيه"، مشيرة إلى أنه في حال رؤية الهلال يوم الإثنين 28 من رمضان، فإنّ عيد الفطر سيكون الثلاثاء، وبالتالي يكون على الناس قضاء يوم بعده، حتّى لا يصوم الليبيون 28 يوما فقط.