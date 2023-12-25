كيف يتم العثور على هواتف أندرويد المفقودة؟

ويعد تطبيق "Find My Device" المحدث من غوغل، والمتوفر مجانًا على متجر غوغل بلاي، ضرورياً لكل مستخدم للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وعلى عكس أجهزة آيفون، حيث يأتي تطبيق "iPhone Find My" محملاً مسبقاً، حيث يتعين تثبيت تطبيق غوغل Find My Device يدوياً على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، إضافة إلى أنه يجب أن يكون هذا هو التطبيق الأول الذي قد ترغب في تثبيته على هاتفك الذكي الجديد، خاصة مع الإمكانيات التي يوفرها.

ويسمح تطبيق "Find My Device" بالتحكم في جميع أجهزتك التي تعمل بنظام أندرويد من مكان واحد، فإذا كنت تمتلك أكثر من هاتف ذكي أو جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد، فسيسهل عليك العثور على أجهزتك والتحكم بها.

ويمكنك تشغيل الصوت على جهازك لمعرفة مكانه، وحتى ولو كان على الوضع الصامت أو الاهتزاز، سيظل هاتفك يرن، وإذا لم يكن في المنزل يمكنك تأمينه عن طريق قفله، كما يمكنك تغيير رمز الدخول الحالي أو إنشاء رمز جديد، ويتوفر أيضًا خيار ترك رسالة أو رقم هاتف على الشاشة، لأي شخص يجد جهازك.