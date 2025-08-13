أصالة نصري تكشف سر خلافها مع زياد الرحباني (فيديو)

تصدّرت تصريحات الفنانة أصالة نصري عن الفنان والموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، ووالدته السيدة فيروز، أحاديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وذلك قبيل حفلها الغنائي في بيروت يوم 16 أغسطس/آب الجاري، بعد غياب عن إحياء الحفلات الغنائية في لبنان لأكثر من نحو عشرة أعوام.

وأوضحت أصالة في تصريحات إعلامية، أن الخلاف الذي نشب بينها وبين الموسيقار اللبناني زياد الرحباني لم يكن خلافًا شخصيًا، بل كانت أسبابه سياسية بحتة، دفعته حينها إلى الإدلاء بتصريحات لم تكن في صالحها.

وأكّدت أصالة في حديثها على احترامها العميق لزياد الرحباني، مشيرة إلى أنها ما زالت تكنّ له محبة كبيرة، وتُقدّر أسلوب حياته الصعب، الذي وصفته بالعظيم والمفعم بشيء من العبقرية.

وأضافت: "دائمًا ما أشعر بأنّ الذين يعبرون عن رأي معاكس تجاهي، هم في داخلهم يحبونني، هذا شعور ينتابني باستمرار مع كل الأشخاص، وأُدرك كم يُحبّونني".

وقد لقي تصريحها تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذي أثنى على نُبل موقفها وحرصها الدائم على إعلاء قيم الاحترام والتسامح، حتى في وجه النقد أو الخلافات، كما يُذكر أنّ العلاقة بين أصالة والرحباني كانت محل جدل في الأوساط الفنية، لا سيّما بعد أن وجّه الأخير انتقادات حادة لها في مقابلات سابقة.

في سياق متواصل، كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن لقاءٍ قديم جمعها بالسيدة فيروز في طفولتها، واصفةً تلك اللحظة بأنها من أصدق الذكريات التي لا تزال تسكن وجدانها.

وقالت أصالة إن هذا اللقاء تم في منزل الفنان السوري دُريد لحّام، حيث احتضنتها السيدة فيروز وجعلتها تجلس على ساقيها لدقائق، في لحظة تركت أثرًا بالغًا في نفسها الصغيرة.

وأضافت أصالة، في حديثها عن فيروز، أنّ تلك المشاعر التي اختبرتها وهي طفلة لا تزل حاضرة بقوة، وتدفعها دومًا للتفكير في لقائها مجددًا، مُعربةً عن قناعتها بأنها ستُحتضن مجددًا بمجرد أن تلتقي بها، كما لو أن الزمن لم يمرّ.

كما عبّرت أصالة عن محبة كبيرة تكنّها لفيروز، واصفةً صوتها وفنّها بأنهما نعمة عظيمة أثّرت في حياة الملايين، ومن ضمنهم أصالة نفسها، التي عدت أغنيات فيروز مصدرًا للعزاء والدعم النفسي في أصعب مراحل حياتها، لا سيّما عقب وفاة والدها.