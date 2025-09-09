كاتس: سندمر كل مبنى غير قانوني في قرى منفذي عملية القدس 

قطار يصطدم بحافلة في المكسيك ويخلف عشرات الضحايا (فيديو)

من موقع حادث الاصطدامالمصدر: رويترز
09 سبتمبر 2025، 6:36 ص

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل عشرة أشخاص على الأقلّ وإصابة 41 آخرين بجروح، إثر اصطدام قطار بحافلة عند تقاطع للسكك الحديد في ولاية مكسيكو، بحسب "فرانس برس".

وقال المنسّق العام للحماية المدنية في ولاية مكسيكو أدريان هيرنانديز لقناة ميلينيو التلفزيونية المحلية: "لدينا 41 جريحا و10 قتلى"، مشيرا إلى أنّ أربعة من الجرحى حالتهم حرجة.

من موقع حادث اصطدام القطار

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة الحافلة المكوّنة من طابقين وهي تنتظر عند المعبر قبل أن تنطلق وتعبر السكّة، ليصدمها من الخلف بعد ثوان من ذلك قطار بضائع ظهر فجأة وسحبها أمتارا عدّة.

 

