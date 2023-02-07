صور مؤلمة أبكت القلوب في زلزال سوريا وتركيا
رويترز

صور مؤلمة أبكت القلوب في زلزال سوريا وتركيا

آلجي حسين
آلجي حسين

في خضم الدمار الذي لحق بتركيا وسوريا جرّاء الزلزال المدمر، أمس الإثنين، مخلّفًا آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ومفقود، جسدت صور كثيرة لناجين سوريين وأتراك مشاهد مأساوية مؤلمة، وحصدت تعاطفًا إنسانيًا واسعًا.

ونستعرض هنا صورًا مؤثرة التقطتها عدسات أبكت العين وأحرقت قلوب البشر بتجسيد تراجيدي يصعب وصفه.

سوريا وتركيا.. ووحدة الحزن

في هذه الصورة المؤلمة امرأتان تبكيان بحرقة على فقدان أفراد من العائلة على أنقاض الزلزال، في واحدة من أقسى الكوارث الطبيعية على البشر والحجر.

مدينة هاتاي التركية
مدينة هاتاي التركيةرويترز

وهنا أشخاص يجلسون وسط الأنقاض في مشهد مأساوي يبرز حجم الخراب والدمار وسط الجو البارد، في رحلة ونظرة نحو أمل مرتقب أو خبر يعيد إليهم بعض ما فقدوه.

مدينة هاتاي التركية
مدينة هاتاي التركية رويترز

وهنا ثمة ناجون يبحثون عن ناجين آخرين تحت الأنقاض، حيث تقف النافذة راسخة على مشهد مملوء بالأسى وعالم كان هادئا في هذا المنزل البسيط قبل أن يتحول إلى ركام.

مدينة ديار بكر التركية
مدينة ديار بكر التركيةرويترز

وهذان الطفلان يجلسان في عربة تسوق على الأنقاض وعيونهما تشعان أملاً برؤية أهلهما المفقودين ربما على مسافة أمتار قليلة منهما، لكن الوصول إليهم ليس يسيرًا.

مدينة هاتاي التركية
مدينة هاتاي التركية رويترز

ولكم أن تتخيلوا هذا الطفل الذي لم يستطع النوم أبدًا، إنّما اكتفى بمراقبة كيف ينام أطفال آخرون، أو كيف يشاهد الناس وهم ينامون داخل حافلة.

مدينة أنطاكيا التركية
مدينة أنطاكيا التركيةرويترز

وفي مدينة سرمدا بإدلب السورية، يجلس عمال إنقاذ سوريون على جرافة، حيث تستمر عملية البحث عن ناجين من الزلزال المميت، وأخذا فترة استراحة من الموت ورؤية الأشلاء في سوريا التي مر على أحداثها نحو 12 عامًا.

مدينة سرمدا السورية
مدينة سرمدا السوريةأ ف ب

ولبلدة جنديرس، التي تتبع لمدينة عفرين السورية، قصصها المأساوية دائمًا؛ أحدهم يحمل جثة رضيع قُتل في الزلزال.. ويا لقساوة الصورة وصعوبة الوصف.

مدينة عفرين السورية
مدينة عفرين السوريةأ ف ب

وهنا طفل مصاب ينتظر العلاج في قسم الطوارئ بمستشفى باب الهوى بعد وقوع زلزال في ريف إدلب الشمالي.. إنها رحلة انتظار أب وتلهفه لمراقبة طفله الذي يعيش بين الموت والحياة.

مدينة إدلب السورية
مدينة إدلب السوريةأ ف ب

تأملوا هذا الرجل الذي يحمل جثة رضيع.. كم سيبقى هذا المشهد المأساوي عالقًا في ذهنه؟ كم ستكلفنا هذه الصورة من أسى؟

مدينة عفرين السورية
مدينة عفرين السوريةأ ف ب

يبكي حاملا جثة ابنه.. ولسان الإعلام عاجز عن الكتابة.

مدينة عفرين السورية
مدينة عفرين السوريةأ ف ب

إنها الرحلة الفاصلة بين الموت والحياة، الخوف والأمان، والاستقرار واللااستقرار في سوريا.. إنها الأبوة والرجولة.

مواقع سورية

يا لبراءة هذا الطف، ويا لسعادة نجاته من الموت في زلزال سوريا.

مواقع سورية
سوريا
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