صور مؤلمة أبكت القلوب في زلزال سوريا وتركيا
في خضم الدمار الذي لحق بتركيا وسوريا جرّاء الزلزال المدمر، أمس الإثنين، مخلّفًا آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ومفقود، جسدت صور كثيرة لناجين سوريين وأتراك مشاهد مأساوية مؤلمة، وحصدت تعاطفًا إنسانيًا واسعًا.
ونستعرض هنا صورًا مؤثرة التقطتها عدسات أبكت العين وأحرقت قلوب البشر بتجسيد تراجيدي يصعب وصفه.
سوريا وتركيا.. ووحدة الحزن
في هذه الصورة المؤلمة امرأتان تبكيان بحرقة على فقدان أفراد من العائلة على أنقاض الزلزال، في واحدة من أقسى الكوارث الطبيعية على البشر والحجر.
وهنا أشخاص يجلسون وسط الأنقاض في مشهد مأساوي يبرز حجم الخراب والدمار وسط الجو البارد، في رحلة ونظرة نحو أمل مرتقب أو خبر يعيد إليهم بعض ما فقدوه.
وهنا ثمة ناجون يبحثون عن ناجين آخرين تحت الأنقاض، حيث تقف النافذة راسخة على مشهد مملوء بالأسى وعالم كان هادئا في هذا المنزل البسيط قبل أن يتحول إلى ركام.
وهذان الطفلان يجلسان في عربة تسوق على الأنقاض وعيونهما تشعان أملاً برؤية أهلهما المفقودين ربما على مسافة أمتار قليلة منهما، لكن الوصول إليهم ليس يسيرًا.
ولكم أن تتخيلوا هذا الطفل الذي لم يستطع النوم أبدًا، إنّما اكتفى بمراقبة كيف ينام أطفال آخرون، أو كيف يشاهد الناس وهم ينامون داخل حافلة.
وفي مدينة سرمدا بإدلب السورية، يجلس عمال إنقاذ سوريون على جرافة، حيث تستمر عملية البحث عن ناجين من الزلزال المميت، وأخذا فترة استراحة من الموت ورؤية الأشلاء في سوريا التي مر على أحداثها نحو 12 عامًا.
ولبلدة جنديرس، التي تتبع لمدينة عفرين السورية، قصصها المأساوية دائمًا؛ أحدهم يحمل جثة رضيع قُتل في الزلزال.. ويا لقساوة الصورة وصعوبة الوصف.
وهنا طفل مصاب ينتظر العلاج في قسم الطوارئ بمستشفى باب الهوى بعد وقوع زلزال في ريف إدلب الشمالي.. إنها رحلة انتظار أب وتلهفه لمراقبة طفله الذي يعيش بين الموت والحياة.
تأملوا هذا الرجل الذي يحمل جثة رضيع.. كم سيبقى هذا المشهد المأساوي عالقًا في ذهنه؟ كم ستكلفنا هذه الصورة من أسى؟
يبكي حاملا جثة ابنه.. ولسان الإعلام عاجز عن الكتابة.
إنها الرحلة الفاصلة بين الموت والحياة، الخوف والأمان، والاستقرار واللااستقرار في سوريا.. إنها الأبوة والرجولة.
يا لبراءة هذا الطف، ويا لسعادة نجاته من الموت في زلزال سوريا.