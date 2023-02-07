صور مؤلمة أبكت القلوب في زلزال سوريا وتركيا

وفي مدينة سرمدا بإدلب السورية، يجلس عمال إنقاذ سوريون على جرافة، حيث تستمر عملية البحث عن ناجين من الزلزال المميت، وأخذا فترة استراحة من الموت ورؤية الأشلاء في سوريا التي مر على أحداثها نحو 12 عامًا.