هل أُوقفت بدرية طلبة عن التمثيل "مدى الحياة"؟

رد الناقد الفني المصري طارق الشناوي على الأنباء المتداولة بقوة مؤخرًا حول وقف الفنانة بدرية طلبة عن التمثيل "مدى الحياة"، على خلفية إحالتها إلى التحقيق بعد تصريحات صادمة أكدت فيها أن "الفنانين هم أسياد البلد بدليل أن الجميع يتهافتون على التقاط الصور معهم".

وجاء في تفاصيل تلك الأنباء، أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي أرادت أن تفرض عقوبة مغلظة في بادئ الأمر على الفنانة المصرية، يمكن تخفيفها لاحقًا، بهدف احتواء حالة الغضب التي أشعلتها تصريحات طلبة والتي وُصفت بـ "المستفزة والمهينة".

وعلق الشناوي عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدًا أن "الخبر المتداول إعلاميًّا عن إيقاف بدرية طلبة مدى الحياة عن ممارسة التمثيل عار تمامًا عن الصحة".

وأضاف: "حتى الآن لم يبدأ التحقيق معها، حيث ستقف أمام جهات التحقيق بعد غد الأربعاء" ، لافتًا إلى أن "العقوبة المتوقعة هي الإيقاف لمدة زمنية، تمتد غالبا عدة أشهر".

وتابع قائلًا:"أستبعد الإيقاف مدى الحياة، دعونا لا نستبق الأحداث، وننتظر ما سوف يحدث بعد غد".

وكانت بدرية طلبة تقدمت باعتذار إلى جموع المصريين، مؤكدة أنها أخطأت حين انساقت وراء مَن وصفتهم بـ "حفنة من المغرضين" الذين استفزوها حين اتهموها بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية.

وأكدت أن "مقطع الفيديو الذي أشعل الأزمة مقتطع من سياقه ولم يتم تداوله كاملًا؛ ما يؤكد وجود حالة من التربص بها"، وفق قولها.