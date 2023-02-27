اختبر ذكاءك.. هل يمكنك العثور على القنفذ في دقيقة؟

يقول علماء النفس إنهم يستعملون ألعاب العثور على العناصر المخفية في الصور كأدوات لمساعدة مرضاهم على الاسترخاء، فهي تعمل على التقليل من التوتر وتزيد من قدرة العقل على التفكير الاستراتيجي.

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة "نانيانغ التكنولوجية" في سنغافورة، فإن التحديق والتركيز في الصور، يساعد الأشخاص على الحفاظ على صحة أدمغتهم، إذ أن التركيز على التفاصيل يُنشط الذاكرة، ويساعد العقل على إجراء عمليات تفكير مدروسة وأكثر منطقية، ما يعمل بدوره على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الخرف والزهايمر لاحقا.

ويشير العلماء إلى أن هذه الألعاب تحسن عمليات التنسيق بين العضلات والعيون، وهو أمر تزداد أهميته مع التقدم في العمر.

ويرى العلماء أيضا أن هذه الألعاب تساعد الأشخاص على تنظيم حياتهم ومحيطهم بشكل أفضل، وهي مهارة مفيدة خاصة عند محاولة العثور على شيء محدد في غرفة مزدحمة، كما تزيد من قدرتهم على الصبر والمثابرة وعدم التسرع في قراراتهم أو أحكامهم.

القنفد المفقود

في الصورة التاية "قنفذ" مفقود، هل يمكنك العثور عليه خلال دقيقة فقط؟

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