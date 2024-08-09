أثارت الفنانة العالمية سيلينا غوميز وبيني بلانكو التكهنات حول علاقتهما، بعد أن نشرت الأولى صورة على "إنستغرام" تظهرها في الحمام مع الأخير في الخلفية، مع رمز قلب مزدوج يغطي إصبعها الخاتم.

ونشرت لاحقًا صورًا أخرى للزوجين، وهما يحتضنان ويعانقان بعضهما.

ولم يُتأكد أي شيء رسميًّا بعد، ولكن بلانكو أشار سابقًا إلى رغبته في الزواج وإنجاب الأطفال.

وفي مايو، ذكر بلانكو في برنامج هوارد ستيرن أنه يطمح إلى أن يصبح أبًا، وأعرب عن إعجابه بجوميز بقوله: "عندما أنظر إليها، لا أرى عالمًا أفضل".

في حين لم يُعلَن عن أي ارتباط رسمي حتى الآن، ولكن يبدو وجود اهتمام جدي من الطرفين.