جرفت السيول سيارتهم.. وفاة 4 يمنيين من أسرة واحدة (صورة)

للمرة الرابعة على التوالي في أقل من أسبوعين بمحافظة إب، جرفت سيول الأمطار الغزيرة سيارة كانت تقل أسرة مكوّنة من أربعة أفراد في مدينة إب، وسط اليمن، ما أسفر عن وفاتهم جميعًا.

ووفقا لناشطين ومواقع إخبارية محلية، فإن الضحايا هم الوالد البالغ من العمر 55 عامًا، وزوجته واثنان من أطفاله، فقد فاجأتهم السيول، أمس الجمعة، أثناء مرورهم بسيارتهم في أحد شوارع المدينة.

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وكان الوالد قد عاد أخيرًا من الولايات المتحدة، التي أمضى فيها سنوات من عمره، ليستقر في بلاده الأم.

تأتي هذه الفاجعة بعد سلسلة حوادث مماثلة شهدتها محافظة إب في الأيام الماضية، فقد قضى 4 أشخاص في مديرية "حزم العدين"، وامرأة في مديرية "الرضمة"، وشخصان آخران في المدينة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق واسعة من المحافظة.