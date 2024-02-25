أسراب البعوض تغطي بوينوس أيريس.. فما القصة؟ (فيديو)

ويسمى هذا النوع من الحشرات وفقا لشبكة "سي أن أن" بالزاعجة البيضاء التي إذا تعرض شخص ما للدغة منها يصاب بـ "التهاب الدماغ والنخاع الخيلي الغربي"، الذي يمكن أن يؤدي إلى أشكال حادة من التهاب السحايا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إنّ الأمراض التي ينقلها البعوض تسبب ما يقارب 700 ألف حالة وفاة سنويا.

من جانبها بينت أستاذة العلوم الطبيعية، ومديرة مركز دراسات الطفيليات، في كونيسيت وجامعة لابلاتا الوطنية ماريا فيكتوريا ميشيلي، وفقا لـ "سي أن أن"، أن الزاعجة البيضاء لديها إستراتيجية في التكاثر، وتقوم بوضع يرقاتها في البرك أو المسطحات المائية المؤقتة المغمورة بالمياه.

وأضافت ميشيلي أنه رغم صغر حجم "الزاعجة البيضاء"، الذي يتراوح ما بين 2 إلى 8 مليمترات، إلا أنها قادرة على وضع ما بين 100 إلى 300 بيضة عند كل وجبة دم.

ويعيش هذا النوع من الحشرات في المياه الراكدة، وتفضل البيئات الحضرية وشبه الحضرية، وتلدغ الحشرة خلال النهار، لاسيما عند الفجر والغروب.