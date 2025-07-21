مقتل حفيد "دوغ صائد الجوائز" بحادث غامض

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاما، حفيد زوجة نجم تلفزيون الواقع الأميركي الشهير بـ"دوغ صائد الجوائز"، مصرعه عن طريق الخطأ برصاص والده، في حادث وُصف بأنه "غير مفهوم"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.

وذكر موقع TMZ أن الحادث وقع مساء السبت داخل شقة العائلة في مدينة نابولي بولاية فلوريدا، عندما أطلق غريغوري زيكا، نجل زوجة دوغ، فرانسي فران، النار بطريق الخطأ على ابنه أنتوني زيكا؛ ما أسفر عن وفاته على الفور.

وأكد مكتب عمدة مقاطعة كولير لموقع Page Six أن عناصر الشرطة استجابوا لبلاغ حول إطلاق نار الساعة 8:08 مساءً، وتبين لاحقا أنه حادث فردي أدى إلى وفاة شخص واحد، دون أن يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

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وأصدر دوغ، واسمه الحقيقي دوان تشابمان، وزوجته فرانسي بيانا أعربا فيه عن حزنهما الشديد، جاء فيه: "نشعر بالحزن كعائلة على هذا الحادث المأساوي غير المفهوم، ونطلب من الجميع الدعاء لنا في هذا الوقت العصيب بعد فقدان حفيدنا الحبيب، أنتوني".

يشار إلى أن دوغ تزوج من فرانسي فران، وهي مربية ماشية من ولاية كولورادو، في سبتمبر 2021، بعد قرابة عام من وفاة زوجته السابقة بيث تشابمان إثر معاناة مع سرطان الحلق. وسبق أن فقدت فرانسي زوجها السابق، بوب، بالمرض نفسه قبل وفاة بيث بستة أشهر فقط.

وكان دوغ وفرانسي قد تحدثا سابقا عن علاقتهما التي توطدت بفعل الحزن المشترك، حيث قالت فرانسي في مقابلة سابقة: "استطعنا أن نواسي بعضنا البعض، ونتحدث عن الألم، وهذا ما جعل علاقتنا أقوى".

كما أشار دوغ في لقاء مع برنامج "دكتور أوز" إلى أن فرانسي وابنيها مولعون بالصيد، وقال: "هم صيادون ماهرون، ويعرفون كيف يتتبعون الأثر ويجمعون الأدلة في الغابة".