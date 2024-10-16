تعليق "صادم" من أيتن عامر إثر أزمتها مع ريهام حجاج

كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر تطورات خلافها مع الفنانة ريهام حجاج، والذي نشب قبل أكثر من ثلاث سنوات بسبب حذف العديد من مشاهد أيتن في مسلسل "وكل ما نفترق"، مؤكدة أن الأمر بين يدي القضاء وأنها لن تتنازل عن حقوقها.

وأوضحت في تصريحات لبرنامج "سينماتك" المذاع على قناة SBC: "أن الحق معها وأن القضية متداولة في المحاكم منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنها لن تستسلم أو تمل حتى تستعيد حقوقها".

وأضافت: "إذا كان الطرف الآخر لجأ إلى القضاء ومارس الظلم والافتراء، فمن حقي أن أدافع عن نفسي حتى آخر لحظة."

واتهمت أيتن عامر محامية ريهام حجاج بالتنمر عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنتِ محامية الخصم، ولا يصح أن تظهري وتتنمري عليّ على السوشيال ميديا، لا يوجد شخص غير جميل، وعندما تقولين إن أيتن لم تكن يومًا جميلة سواء بفلتر أو من دونه، فأنا أعتذر، لكنك مخطئة".

وكانت محامية ريهام قالت عبر تدوينة عبر منصة "إكس": "عمر أيتن عامر ما كانت قمر بفلتر أو بدونه"، لترد عليها أيتن حينها: "يا أستاذة إيناس عيب، ركّزي في القضية أحسن من تويتر والكلام الفاضي ده".

ويتناول مسلسل " وكل ما نفترق" قصة نور، التي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشافها أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق في مغامرة بين الماضي والحاضر برفقة شقيقتها زينب.

ونشبت أزمة المسلسل عندما أعلن المخرج كريم العدل ومدير التصوير سامح الأمير والمؤلف محمد أمين راضي انسحابهم من المشروع، بسبب تدخلات ريهام حجاج، بطلة العمل، في تفاصيله ورغبتها في توجيه الأمور وفق رؤيتها الخاصة، بحسب قولهم.

وتفاقمت الأزمة بين أيتن عامر وريهام حجاج بعد أن أبلغ المخرج كريم العدل أيتن بأن معظم مشاهدها قد حُذفت نتيجة تدخل ريهام، التي دخلت غرفة المونتاج وحذفت بنفسها كثيراً من اللقطات.