انتشر بشكل واسع.. قصة فيديو "شجرة الصاعقة" في مكة المكرمة

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن المصور عبد العزيز الحربي قوله، إن الصواعق كانت تتوالى على برج الساعة، ما دفعه للصعود إلى مكان مرتفع لتسجيل مقطع الفيديو.

وأضاف أنه "رصد الفيديو من منطقة مرتفعة، بالتحديد في "حي الزاهر" من أعلى قمة، حيث كانت الصواعق تتوالى على قمة برج الساعة".

وتابع الحربي: "بعد التقاط المقطع استخدمت نمط التصوير البطيء (سلو موشن)، لأخرج بلقطة الصورة الجميلة، التي بدت فيها الصاعقة كما لو كانت شجرة بفروع وأغصان من البرق".

ورغم اعتياده على التقاط الصور وتوثيق الظواهر الجوية في مكة المكرمة، إلّا أن الحربي أكد أنه "لم يشهد لبروق وصواعق هذا المساء مثيلًا".