قررت ميلانيا ترامب دعم زوجها الرئيس الأمريكي المحتمل دونالد ترامب، في أول ظهور له بعد محاولة اغتياله، بطريقتها الخاصة.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، أطلت ميلانيا في ظهور نادر بعد اختفاء طويل أثار تساؤلات الصحافة الأمريكية، من دون أن تلقي أي خطاب، بفستان أحمر "يرمز للحزب الجمهوري" في إطار دعم زوجها في حملة ترشحه للرئاسة، وابتسامة، و"قبلة على الخد".

وارتفعت فرص الرئيس الأمريكي السابق في الفوز بولاية رئاسية جديدة بعد محاولة اغتياله.

وألقى ترامب خطاب قبوله الترشح باسم الحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية القادمة، متطرقا إلى خططه سياسته في الداخل والخارج.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه بايدن مصاعب وضغوطات للتنحي، خاصة مع حالته الصحية المتراجعة.