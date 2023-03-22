تفاعل مع حديث الأمير تركي الفيصل عن إصابة أمير مكة بـ"الداء العسر"
تفاعل مغردون وفنانون سعوديون مع مقطع فيديو يحوي حديث الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية، كشف فيه إصابة شقيقه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بـ"الداء العسر".
وخلال مراسم تسليم جائزة الملك فيصل العالمية 2023، أمس الثلاثاء، قال الأمير تركي الفيصل في كلمته: "اللهم اجعل هذا البلد آمنًا بقيادة خادمك سلمان المظفر وولي عهده دارئ الخطر، فأهلا بنائبه أميرنا فيصل ومن حضر، لأنوب عن صاحب العبر أخي خالد، أمير مكة، الذي أصابه الداء العسر، كورونا الوباء العكر، فاستمتعوا بمساء عطر وابتهجوا بعطاء وفكر من كوكبة الفائزين بهذا السمر".
وقال الفنان السعودي محمد عبده في تغريدة على تويتر، "أسأل الله العظيم أن يشفي الغالي على قلوبنا صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وأن يمده بالصحة والعافية.. سلامتك سيدي".
وذكر الإعلامي السعودي جابر القرني عبر حسابه في تويتر، "صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل قامة من قامات الوطن وقاداته ورجاله المخلصين العظماء، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمّن عليه بالشفاء ويلبسه ثياب الصحة والعافية، أجر وطهور بمشيئة الله أبو بندر".
وغرد مواطنه الإعلامي السعودي محمد الرزقي قائلاً: "حديثٌ أخّاذ ومُمْتِع لسمو الأمير تركي الفيصل".
يشار إلى أن جائزة الملك فيصل العالمية هي جائزة سنوية ترعاها مؤسسة الملك فيصل الخيرية منذ عام 1977 وتُمنح للنخبة من العلماء، وسميت باسم الملك السعودي الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.