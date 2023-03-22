تفاعل مع حديث الأمير تركي الفيصل عن إصابة أمير مكة بـ"الداء العسر"

تفاعل مغردون وفنانون سعوديون مع مقطع فيديو يحوي حديث الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية، كشف فيه إصابة شقيقه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بـ"الداء العسر".

وخلال مراسم تسليم جائزة الملك فيصل العالمية 2023، أمس الثلاثاء، قال الأمير تركي الفيصل في كلمته: "اللهم اجعل هذا البلد آمنًا بقيادة خادمك سلمان المظفر وولي عهده دارئ الخطر، فأهلا بنائبه أميرنا فيصل ومن حضر، لأنوب عن صاحب العبر أخي خالد، أمير مكة، الذي أصابه الداء العسر، كورونا الوباء العكر، فاستمتعوا بمساء عطر وابتهجوا بعطاء وفكر من كوكبة الفائزين بهذا السمر".