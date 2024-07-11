حظي استقبال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في إندونيسيا بتفاعل كبير، بعدما ظهر الرئيس الإندونيسي المنتخب، برابوو سوبيانتو وهو يودع الطيب بما يشبه التحية العسكرية.

ونشرت مشيخة الأزهر، مقطع فيديو، قالت إنه للقاء جماهيري حاشد، نظَّمته جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية في جاكرتا لاستقبال الطيب، بحضور عددٍ من الوزراء والسفراء ورؤساء المؤسَّسات الدينية، وأساتذة الجامعة وباحثيها والطلاب الإندونيسيين من مختلف الجامعات.

وقالت مشيخة الأزهر في بيان، إن الطيب عقد لقاء مع الجنرال برابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي -الرئيس الإندونيسي المنتخب، وهنأه بفوزه بالانتخابات.

وأشار الطيب بحسب البيان الذي نشر على "فيسبوك" إلى أن إندونيسيا تمثل نموذجًا إسلاميًّا يُحتذَى به في التطور والتنمية والرقي والحفاظ على الدين والقيم في مجتمع متعدِّد الديانات والثقافات.

وأكَّد شيخ الأزهر ضرورة حشد الجهود الدوليَّة من أجل الوقف الفوري للحرب على غزة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة إلى القطاع المعزول.