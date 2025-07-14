هاجم النحل منزلهم.. فدافعت الأم عن أبنائها بالأواني (فيديو)

أصيبت عائلة في منطقة اوزنجول التركية، بالذعر عندما شاهدت أسراب النحل تقتحم مدخل المنزل وتتجمع فيه.

ولم يكن أمام الأم التي أصابها الخوف على أطفالها، إلا استخدام الأواني المنزلية لطرد النحل، محاولة المحافظة على رباطة جأشها.

وقالت وكالة "إخلاص" التركية، إن الخبير في تربية النحل "مراد شاهين"، القريب من المنطقة، تمكن من تقديم المساعدة للعائلة عندما جاء مرتدياً اللباس الخاص بتربية النحل، ثم قام بجمع تلك الأعداد الهائلة المتكدسة فوق بعضها، بكيس خاص، تمهيداً لنقلها إلى خلية مناسبة.

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وتبعاً لما صرح به شاهين، فإن "فرخ النحل" المولود حديثاً، يمكن أن يهاجر الخلية بشكل جماعي، بهدف تكوين مستعمرة جديدة، وهذا يعد أمراً طبيعياً، لكنه أحياناً يسيء اختيار المكان المناسب لخليته.

ويستخدم مربو النحل، النحلة الأم الملكة، من أجل جذب بقية الأعداد للدخول في الكيس، حيث لا يمكن للنحل الصغير الابتعاد عن النحلة الأم.

وقال مراد إنه لحسن الحظ، لم تكن هناك إصابات بين الأطفال أو الأم؛ لأن النحل الصغير المتجمع بأعداد كبيرة، يمكن أن يصبح عدوانياً إذا أحس بالخطر، كما يمكن للسعاته أن تتسبب بحساسية لدى بعض الأشخاص، بينما لا تؤثر كثيراً على أشخاص آخرين، تبعاً لمكونات الجسم.

ونصح مراد، كل أبناء المنطقة التي تنتشر فيها تربية النحل، الهدوء والاتصال بأحد مربي النحل؛ لأنه الوحيد القادر على التصرف بحكمة؛ لأن مهاجمة النحل في مستعمرته الجديدة، لن تجدي نفعاً، بل قد تتسبب بكوارث على المهاجمين، حيث يمكن للنحل أن يهاجم الشخص بأعداد كبيرة.