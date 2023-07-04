لأول مرة في 2023.. "القمر العملاق" يزين سماء الدول العربية

تزينت سماء عدد من الدول العربية، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وغيرها، بظهور "القمر العملاق" وهي أول ظاهرة من نوعها للقمر في العام الجاري.

وتسابق محبو الفلك إلى التقاط العديد من الصور والمقاطع المرئية للظاهرة الفريدة، التي يبدو فيها القمر بحجم أكبر وأقرب إلى الأرض، وإضاءته أكثر إشراقاً ما يجعل تفاصيله أكثر وضوحاً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبوزاهرة قوله إن "القمر العملاق سيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء".