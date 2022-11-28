فاز بـ50 مليون دولار.. وطالب بالجائزة بعد 5 أيام

قد يفقد الإنسان صوابه، في حال عرف أنه فاز بجائزة المليون دولار في اليانصيب، فما تكون الحال لو فاز بـ50 مليونًا؟

أخيرًا، تعجبت إدارة Power Ball "باور بول" في أستراليا من تصرف الفائز بجائزة الخمسين مليون دولار يوم الخميس الماضي، إذ رفض الإفصاح عن هويته، كما تقدم للمطالبة بجائزته بعد 5 أيام من الإعلان عن الأرقام المحظوظة.

وقالت إدارة "سوبربول" إن الرابح، من نيوساوث ويلز، أكثر ولايات أستراليا تعدادًا للسكان، قد اشترى تذكرته الرابحة من مكتبة قرطاسية صغيرة تدعى Tulls News.

وذكرت الإدارة أن الفائز "المجهول" قال إنه كافح كثيرًا لتقبل فكرة أنه أصبح "مليونيرًا"، مشيرًا إلى أنه لا يود الإفصاح عن اسمه ولا مهنته، كما لا يريد التحدث عن خططه المستقبلية لإنفاق ثروته بعد أن أصبح مليونيرًا.

يذكر أن "باور بول" هي شركة "يانصيب" في أسترااليا، حصل على أكبر جوائزها وقيمتها 160 مليون دولار أب أسترالي في الـ22 من أكتوبر الماضي، لكنه فضل أيضًا عدم الكشف عن اسمه أو هويته.