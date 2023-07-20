الشيف التركي بوراك يقاضي والده ويتهمه بالاحتيال

رفع الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، دعوى قضائية ضد والده، بسبب بيعه لحقوق ملكية اسمه.

وبين الشيف بوراك أن الخلاف مع والده نشأ بسبب ببيعه حقوق اسمه لرجل أعمال أجنبي دون علمه.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه الشيف التركي مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، وهو يعلن رفعه للقضية على والده بتهمة الاحتيال عليه سرا، فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكداً أنّه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.