عراقي يضرم النيران في مركبته احتجاجا على مخالفة مرورية (فيديو)

أقدم شاب عراقي على إحراق مركبته الصغيرة المعروفة بـ"توك توك" في أحد شوارع العاصمة بغداد، احتجاجًا على مخالفة مرورية حررها بحقه أحد أفراد مديرية المرور العامة.

ورصد مقطع مرئي متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الحادثة، فقد ظهرت المركبة مقلوبة على جانبها، فيما بدا الشاب في حالة من الانفعال الشديد، محاولًا الوصول إلى خزان الوقود لإضرام النيران فيها، رغم محاولات فرد المرور منعه من الاقتراب.

وبحسب المقطع المرئي المتداول، فقد تمكن الشاب من الإفلات، وتوجه مباشرة نحو مدخل الوقود في الجزء الخلفي من المركبة، ليشعل النيران مستخدمًا ولاعة، وسط ذهول المارة.

كما أظهر الفيديو الشاب وهو يحمل هاتفه، ويوجه الكاميرا نحو المركبة وكأنه بصدد توثيق حالتها أو التقاط صورة لإثبات ملكيته لها، بعد ظهور التوك توك دون لوحة مرورية، إلا أنه سرعان ما عدل عن ذلك وقرر إحراقها، في تصرف عكس حجم الاحتقان الذي كان يعتريه.

وتأتي هذه الحادثة في ظل الجدل المتصاعد حول الانتشار الكبير لمركبات "التوك توك" في بغداد، التي باتت خلال السنوات الأخيرة وسيلة معيشة أساسية لعدد كبير من الشبان والعاطلين عن العمل، برغم الانتقادات الواسعة التي طالتها من حيث التنظيم والفوضى المرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركبات "التوك توك" دخلت إلى العراق أول مرة في عام 2015، وشهدت منذ ذلك الحين انتشارًا متسارعًا، لتتحول إلى بديل شعبي لسيارات الأجرة، خاصة في المناطق الشعبية والمكتظة، ما دفع السلطات إلى تكثيف حملاتها لتنظيم عملها ومنع غير المرخص منها، وفق وسائل إعلام عراقية.