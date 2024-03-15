عزف 27 ساعة متواصلة.. عازف عود سوري يدخل "غينيس"

تمكن عازف العود السوري حسام ديب من كسر الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأطول مدة عزف على العود، وأن يسجل اسمه في الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، بعد عزف استغرق 27 ساعة وأربع دقائق متواصلة.

ودوَّن ديب اسمه في الموسوعة كصاحب لهذا الإنجاز في 5 مارس الجاري، إذ بدأ العزف السبت 12 آب 2024 في تمام الساعة 12 و5 دقائق ظهراً، وانتهى في اليوم التالي الأحد 13 آب 2023 في تمام الساعة 3 و9 دقائق ظهراً.

وأرجع العازف السوري تأخر إرسال الشهادة حتى الآن نتيجةً لدقة مؤسسة غينيس في فحص تجارب صانعي الأرقام القياسية، مبيناً أن التواصل بينهما كان مستمراً بشكل دوري، وقد أجابهم عن كثير من الأسئلة وقدم لهم خلال ذلك الأدلة الصوتية والمرئية.

وقدم ديب نحو 200 مقطوعة موسيقية لفنانين كبار مثل فيروز وأم كلثوم، وعبد الحليم حافظ ونجاة، بالإضافة إلى مقطوعات تراثية من بلاد الشام والعراق واليمن والخليج العربي، فضلاً عن مقطوعات خاصة من مدونة موسيقية تحوي نوتات لمقامات موسيقية.

وقال ديب، لصحيفة "تشرين" السورية، إن "التجربة كانت تعتمد على أن يعزف ساعة كاملة ويرتاح 5 دقائق بالضبط، وكانت شروط مؤسسة غينيس بالغة الصعوبة، لكنه نجح في تجاوزها"، مضيفا أن "عازف العود العراقي سعد محمود جواد صاحب الرقم القياسي السابق بـ 24 ساعة ونصف، هو صاحب الفكرة الأساسية التي أوحى له بها، وهو من دعمه معنوياً للوصول إلى هذا الهدف، حيث كان هدفه الوصول إلى 30 ساعة عزف".

يذكر أن حسام بدر ديب من مواليد اللاذقية 5 أيار 1989، وهو عازف عود وموسيقي وملحن ومدرّس عبر الإنترنت للعزف على آلة العود، ومدرّس في معهد "البيروني" بمدينة القرداحة، وحاصل على شهادة تدريب مدربين TOT في مجال الموسيقى، وخريج معهد هندسي للخطوط الحديدية، ورئيس قسم في هذا المجال.