توفي الفنان الإماراتي ضاعن جمعة التميمي، اليوم الخميس، عن عمر 75 عاماً، وبعد نحو نصف قرن من دخوله عالم الفن المسرحي والتلفزيوني وكان من أوائل رواده ومؤسسية.

ونعى فنانون إماراتيون، ووسائل إعلام محلية، الفنان الراحل الذي ستقام صلاة الجنازة على جثمانه اليوم الخميس بعد صلاة المغرب في مسجد الصحابة بإمارة الشارقة.

بدأ الفنان التميمي حياته معلماً في مدارس الإمارات، قبل أن يدخل عالم الفن والتمثيل المسرحي، وبالتالي التلفزيوني في سبعينيات القرن الماضي.

من المسلسلات التي شارك فيها خلال حياته المهنية: "قوم عنتر" عام 1974، و"فوازير جحا" 1974، و"زمن الطيبين"2015، و"ساعة الصفر" 2016.

وعمل الفنان التميمي مع الفنانين سلطان الشاعر، ومحمد الجناحي، وجابر نغموش.

وقال الفنان الإماراتي، حبيب غلوم، في نعيه لمواطنه التميمي، إنه أحد رواد الفن في الإمارات، وأسهم في التأسيس لنهضة الدراما الإماراتية والخليجية.