تعيث موجات الحر دمارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما يتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية والزراعة والاقتصاد، في حين يترك العديد من الشركات والأفراد دون تغطية تأمينية كافية.

أيضًا، أصبحت موجات الحر هذه أكثر شدة وطولاً وتكرارًا بسبب تغير المناخ، ما يشكل تحديات كبيرة للمدن والشركات وصناعة التأمين، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يسلط الضوء على الاثر المدمر للحرارة الشديدة التي يصفها مفوض التأمين في ولاية كاليفورنيا، ريكاردو لارا، بأنها ليست مجرد حدث مناخي؛ بل كارثة صامتة ومتصاعدة، تؤثر على الصحة والاقتصاد والبنية التحتية. ومع وصول الأضرار السنوية إلى عشرات المليارات، أصبحت الحاجة ملحة لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.

التأثير على البنية التحتية والزراعة

يمكن أن تؤدي موجات الحرارة إلى تشويه الأسطح، وتقليل إنتاجية المحاصيل، وإغلاق الطرق، وقطع إمدادات الطاقة. ويصعب قياس الكثير من هذا الضرر، وعادة ما يقع خارج نطاق تغطية التأمين المصممة لمعالجة الأضرار المفاجئة والعرضية، مثل تلك الناجمة عن الحرائق والعواصف والسرقة. ومع ذلك، فإن أضرار الحرارة الشديدة التي تتكشف في العادة مع مرور الوقت، غالبًا ما تتركها مستبعدة من التغطية التقليدية.

الفجوات في التغطية التأمينية.

لا تغطي وثائق التأمين التقليدية بشكل عام الأضرار التدريجية الناجمة عن الحرارة الشديدة، ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للشركات. وتخسر ​​صناعتا الزراعة والبناء في الولايات المتحدة وحدها ما يقدر بنحو 100 مليار دولار سنويًا من الإنتاجية بسبب الحرارة الشديدة وفقًا لتقرير صادر عن شركة التأمين" Aon"، في حين تزيد إصابات عمال البناء بنسبة 20% عندما تتجاوز درجات الحرارة 95 درجة فهرنهايت، وفقًا لمعهد أبحاث تعويض العمال.

التأثير على الزراعة

يمكن لموجات الحر أن تؤثر سلبًا على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وغالبًا، لا تكون الخسائر واضحة حتى موسم الحصاد. وفي حين أن برنامج التأمين الفيدرالي يغطي الأضرار الناجمة عن الحرارة لبعض المحاصيل، فإنه يستبعد بعض الفواكه والخضراوات، بما في ذلك البطيخ والقرع والخس.

مشاكل قطاع التصنيع

قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تعطل الآلات وإجبار العمال على أخذ فترات راحة أكثر، ما يؤثر بشكل كبير على الإنتاجية. وتشير تقديرات دراسة أجريت في كاليفورنيا لسبع موجات حارة إلى خسارة تتجاوز 700 مليون دولار في الإنتاجية في قطاع التصنيع وحده، مع محدودية الخيارات المتاحة للشركات لتعويض هذه الخسائر.

حلول التأمين المبتكرة

أحد الحلول الناشئة المقترحة للشركات والحكومات المحلية هو سياسات التأمين على أساس درجة الحرارة. توفر هذه السياسات، التي يشار إليها باسم "التأمين البارامتري"، مدفوعات بناءً على مستويات حرارة محددة، مما يساعد الشركات على إدارة المخاطر التي لا يغطيها التأمين التقليدي عادةً. ويحظى هذا النوع من التأمين باهتمام صناعات مثل البناء والزراعة، على الرغم من ارتفاع تكلفته مقارنة بالتأمين التقليدي.

وأشار كول ماير، العضو المنتدب في شركة أون للتأمين، إلى أن التأمين البارامتري يتم استكشافه على نطاق أوسع خارج شركات المرافق والطاقة.

القدرة على التنبؤ وتحديات التكلفة

يمكن التنبؤ بموجات الحر بشكل أكبر من الكوارث الطبيعية الأخرى، ما يجعل التغطية التأمينية أكثر تكلفة. وفي أماكن مثل "فينيكس"، حيث درجات الحرارة المرتفعة شائعة، قد لا يُنظر إلى التأمين ضد مخاطر الحرارة المتوقعة على أنه ذو قيمة. وعلى الرغم من إمكانية التنبؤ، فإن وثائق التأمين البارامترية لا تزال قادرة على إفادة الشركات التي تواجه مجموعات مخاطر محددة.

علاوة على ذلك، تشكل الحرارة الشديدة مخاطر اكتتاب كبيرة لشركات التأمين، حيث إن الأضرار الناجمة عن الحرارة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أنواع أخرى من الخسائر المغطاة. إن التدهور التدريجي للأسطح، والأساسات، ومكونات البناء الأخرى الناجمة عن الإجهاد الحراري، يمكن أن يجعلها أكثر عرضة للأحداث اللاحقة مثل التسربات أو أضرار الرياح أو نمو العفن - وكلها عادة ما يتم تغطيتها بموجب سياسات الملكية التقليدية لأصحاب المنازل والعقارات التجارية.

وبالمثل، فإن ارتفاع درجة حرارة المركبات بسبب درجات الحرارة القصوى يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الأعطال والمطالبات بالإصلاحات والمساعدة على الطريق بموجب تغطية التأمين على السيارات.

في الختام، يشكل تزايد تواتر وشدة موجات الحر تحديًا كبيرًا ومتناميًا لكل من الاقتصاد وصناعة التأمين. ومع فشل وثائق التأمين التقليدية في كثير من الأحيان في تغطية الأضرار التدريجية الناجمة عن الحرارة الشديدة، وهناك حاجة ملحة إلى حلول مبتكرة، وزيادة الوعي بالمخاطر المالية الناجمة عن هذه الأحداث المرتبطة بالمناخ.