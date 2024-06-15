عراقي يبتلع فرشاة أسنان.. كيف استخرجها الأطباء؟
أحمد عبد
أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تمكّن فريق طبي في بغداد من استخراج "فرشاة أسنان" من معدة شاب كان ابتلعها بعملية معقدة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة، سيف البدر، لـ"إرم نيوز"، إن "شابًا في الثلاثين من عمره ابتلع فرشاة أسنان عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابته بآلام حادة في المعدة، نقل على إثرها إلى مستشفى الجهاز الهضمي والكبد التعليمي بمدينة الطب في بغداد".
وأضاف أن "فريقًا طبيًا أجرى عملية ناظورية معقَّدة لاستخراج الفرشاة، دون تدخل جراحي وتخدير، وذلك تجنبًا للتدخل الجراحي الذي قد يشكل خطرًا على حياة المريض أو يُحدث مضاعفات طبية مستقبلاً".
ودائمًا ما تعلن وزارة الصحة عن استخراج أدوات تم ابتلاعها، لكن الحالات دائمًا ما تكون بين الأطفال، وفي حالات نادرة ما تسجل هذه العملية بين البالغين.