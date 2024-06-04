تسرب غازي يخلّف 11 قتيلاً بمنجم في باكستان‎

قالت السلطات الباكستانية، الاثنين، إن تسرباً للغاز داخل منجم في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان، أدى لمقتل 11 شخصاً، 9 منهم من عمال المناجم.

وقال عبد الغني بلوش رئيس إدارة التعدين في حكومة الإقليم لوكالة "فرانس برس" إن "الوفيات حدثت بسبب الاختناق بعد تسرب الغاز"، مضيفاً أن مقاولاً ومديراً في المنجم من بين الضحايا.

ويقع المنجم، الذي تديره شركة "يونايتد كول" الخاصة على بعد 40 كيلومتراً من العاصمة الإقليمية "كويتا"، والحوادث المميتة شائعة في المناجم الباكستانية، المعروفة بظروف العمل الخطرة وضعف معايير السلامة.

وفي مارس/ آذار الماضي، قُتل 12 من عمال المناجم في المقاطعة نفسها في انفجار ناجم عن تسرب للغاز أدى إلى انهيار المنجم.

وبلوشستان هو أكبر أقاليم باكستان، لكنه أفقرها، وهو غني بموارد طبيعية يشتكي السكان المحليون منذ فترة طويلة من عدم توزيع عائداتها بشكل عادل.