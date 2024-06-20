مسلح حوثي يرتكب حادثاً مروعاً قرب منتزه في إب اليمنية (فيديو)

ارتكب مسلح حوثي من مرافقي أحد الشخصيات، حادثاً مروعاً، بعدما قاد سيارته بطريقة متهورة، وفقد السيطرة عليها، ما أدى لإصابة عدد من الأطفال والنساء.

وذكرت مصادر يمنية لـ "إرم نيوز" أن الحادث ارتكبه مسلح تابع لأحد قيادات الميليشيا في منطقة "ميتم"، في منتجع "إب (بن لادن)" سابقاً، ليوقع عدداً من الإصابات بين النساء والأطفال الذي كانوا يقضون إجازة العيد.

وأكد المستشار الإعلامي لمحافظ محافظة "إب"، إبراهيم عسقين لـ"إرم نيوز"، أن الحادث أسفر عن إصابة 15 مدنيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينهم امرأة وطفل أصيبا بجراح بليغة.

وأوضح أن تهور سائق العربة العسكرية، تسبب باندفاع العربات الأخرى نحو مرتادي المنتجع ودهس بعضهم.

وأشار عسقين، إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات "الثورة" و"المنار" و"البدر" بمدينة "إب"، لافتاً إلى أن بعضهم ما يزال تحت العناية الطبية، في حين غادر البعض بعد تلقي الإسعافات الأولية.

واستولت مليشيا الحوثي عام 2014، على منتجع "بن لادن" السياحي، عقب سيطرتها على المحافظة، ليتحول خلال السنوات الأخيرة إلى مشروع استثماري مملوك لأحد قادة الحوثيين، الذي غيّر اسمه إلى "منتجع إب السياحي".