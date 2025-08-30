الحرس الثوري: الخلية التابعة للموساد كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد مسؤولي مدنيين وعسكريين

البداية من درعا.. تهديدات بتفجير صالات الأفراح السورية (فيديو وصور)
جانب من الدمار الذي أصاب الصالة المستهدفةالمصدر: صفحة "مدينتي إنخل" على فيسبوك
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 6:21 ص

أفادت مصادر سورية، الجمعة، بأن انفجاراً هز مدينة درعا، استهدف صالة أفراح في مدينة "أنخل" بريف المدينة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة.

وأعقب التفجير تهديدات من مجهولين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لصالات الأفراح النسائية بالإغلاق أو التخريب بتهمة نشر الفسق والفجور.

ونشر ناشطون وصحفيون عبر منصات التواصل مقاطع فيديو وصورًا لما قالوا إنها صالة الأفراح المستهدفة بالتفجير في "إنخل" بريف درعا.

وتوضح مقاطع الفيديو المتداولة الدمار الهائل الذي تعرضت له صالة الأفراح، والتي تحوّلت إلى أنقاض وسط حالة من الفوضى والخراب.

يذكر أن العام الماضي شهد هجوماً على صالة أفراح في مدينة إدلب بهدف تخريب حفل غنائي للفنان الشعبي محمد الشيخ، فقد تعرضت صالة الحفل لهجوم عنيف تخلله تخريب وتدمير للممتلكات، من بعض المجهولين.

وكان مقرراً إقامة حفل غنائي في إحدى صالات الأعراس في "سرمدا" بريف إدلب الشمالي، إلا أن ملثمين اقتحموا الصالة لتخريب الحفل.

