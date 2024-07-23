انتهى صناع الفيلم المغربي الجديد "طحالب" من تصوير جميع مشاهده بشمال المغرب حيث تتطلب قصته أجواء خاصة وبيئة مكانية لافتة.

وتدور أحداث العمل حول "هنية" التي تعيش مع زوجها "مصطفى" على جمع الطحالب والصيد البحري بإحدى القرى الساحلية.

ويختفي الزوج في ظروف غامضة فتجد الزوجة نفسها في مواجهة مع شقيقه "المعطي" الذي يستحوذ على القاربين الموروثين له ولأخيه، رافضا منح "هنية" حقها بذريعة عدم التأكد من الاختفاء النهائي لزوجها، فتتصاعد الصراعات بينهما.

ومن خلال تلك الحبكة الدرامية البسيطة، يسلط الفيلم الضوء على معاناة المرأة العربية في مجتمعات ذكورية تستحل حقوق النساء لا سيما في قضية الميراث وتعطي الرجل حقوقا ليست له في ممارسات تتسم بالتمييز الواضح بعيدا عن أي معايير للشرع أو الكفاءة أو النظرة الإنسانية.

كما يبرز الفيلم مجتمعات الصيد وحياة البساطة في مناطق تعيش على جمع الطحالب وصيد الأسماك.

والفيلم من إخراج إدريس شويكة وبطولة يسرى بوحموش التي تلعب دور "هنية" بطولة العمل الجديد، مع ماجد لكرون، وبن سنس، وصفاء خاتمي، وخديجة عدلي، ورقية بنحدو.

وحصل شريط “طحالب” على دعم من "صندوق دعم الإنتاج الوطني" قدره ثلاثة ملايين درهم، وتم تصويره خلال الأشهر القليلة الماضية بطاقم تقني يقوده مدير التصوير فاضل شويكة، إلى جانب جيروم أياس مهندسا للصوت، وإسماعيل قرمون مسؤولا عن الديكور، وهو من إنتاج شركة “D&R Production”، عن سيناريو لشوقي حمداني.

ويذكر أن الممثلة المغربية الشابة يسرى بوحموش من أبرز الوجوه الفنية الجديدة التي أطلت على المشاهدين المغاربة في السنوات الأخيرة من خلال أعمال فنية لافتة مثل مسلسل "رضاة الوالدة" الذي شكل انطلاقتها الأولى في عالم التمثيل، ثم فيلمي "بوليغرام" و "دا لاست برينسيس".