المغرب "ضيف شرف" معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024‎

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، الأربعاء، اختيار المملكة المغربية "ضيف شرف" الدورة الثالثة والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، التي ستقام في الفترة من السادس إلى السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة: "نرحب بالمملكة المغربية ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024؛ الذي يمثل احتفاء بالتراث الأدبي الغني للمملكة، فقد كان المغرب ومنذ فترة طويلة ولا يزال منارة للتقدم الثقافي والفكري، ومكانته البارزة في معرض الشارقة الدولي للكتاب ستفتح فصلا جديدا في تراثنا العربي المشترك".

وبحسب "رويترز"، سيشمل برنامج مشاركة المغرب عرض أحدث إصدارات دور النشر المغربية، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات بحضور وفد كبير من الشخصيات البارزة بمجالات الثقافة والفكر والأدب، وعدد من العروض الفنية والفلكلورية.

وعلق وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد مهدي بنسعيد على توقيع اتفاقية الاستضافة مع هيئة الشارقة للكتاب قائلا "حضور المملكة المغربية ضيف شرف في المعرض يمثل انطلاقة لتدشين مرحلة متقدمة من التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين".