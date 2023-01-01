دراسة حديثة تحذر من أضرار الأكياس القابلة للتحويل إلى سماد
حذرت دراسة علمية حديثة من الأضرار التي قد تنجم عن الأكياس القابلة لإعادة التدوير والتحويل كسماد، والتي غالبًا ما يتم وصفها بأنها "صديقة للبيئة".
وقامت شركة Sourceful، وهي شركة ناشئة في مجال الشفافية في سلسلة التوريد، بتحليل أكثر من 20 مادة، بما في ذلك البلاستيك القابل للتسميد وأكياس القمامة العادية.
ووجدت الدراسة في نتائجها، أن الأكياس القابلة للتسميد لها ما يقرب من ضعف تأثير الاحتباس الحراري للبلاستيك التقليدي، وأربعة أضعاف تأثير الورق.
ونبهت الشركة إلى أنه في حين إن الأكياس القابلة للتحويل إلى سماد لا يمكن أن تتحلل بشكل صحيح إلا في ظل درجات حرارة عالية في مصانع معالجة خاصة، يتم التخلص منها في الغالب في النفايات العامة قبل إرسالها إلى مكب النفايات حيث تطلق غاز الميثان
من ناحية أخرى، تصدر الأكياس البلاستيكية كمية قليلة جدًا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مكبات النفايات لأنها "خاملة" نسبيا، ما يعني صعوبة تحللها.
وحسب Sourceful، فإن تسويق البلاستيك القابل للتسميد على أنه مفيد لكوكب الأرض هو شكل من أشكال "الغسيل الأخضر" - ما يجعل الأشياء تبدو أكثر صداقة للبيئة مما هي عليه.
وقال وينغ تشان الرئيس التنفيذي لشركة سورسفول: "تم تسويق الأكياس والأفلام القابلة للتحويل إلى سماد كبديل صديق للبيئة للبلاستيك الذي يعمل بالوقود الأحفوري بفضل قدرتها على إنتاج سماد خالٍ من الأضرار".
وأضاف: "تظهر الأبحاث أن شروط هذا التسميد غير موجودة من الناحية العملية، وأن البصمة الكربونية للأكياس القابلة للتسميد أسوأ بكثير من البلاستيك أو البلاستيك المعاد تدويره أو الخيارات الورقية نتيجة لذلك".
وبالنسبة للدراسة، حلل الباحثون المصدرون 21 مادة تمثل ثلاثة أرباع سوق البلاستيك الحيوي العالمي.
وجميعها تندرج تحت 5 فئات، وهي البلاستيك القابل للتسميد، والأحفوري البكر (البلاستيك التقليدي)، والبلاستيك المعاد تدويره، والورق، والتغليف غير القابل للتسميد الحيوي.
ووجد العلماء أن العبوات القابلة للتسميد تولد 227 جرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيس في المتوسط، مقارنة بـ118 جرامًا في المتوسط للبلاستيك البكر، أي ما يقرب من الضعف.
وعند التوسع في فئات التأثير الأخرى مثل استخدام المياه والأراضي، اتسعت الفجوة إلى ما يقرب من 2.5 مرة أسوأ من البلاستيك البكر التقليدي، كما وجد Sourceful.