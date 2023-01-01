دراسة حديثة تحذر من أضرار الأكياس القابلة للتحويل إلى سماد

ووجدت الدراسة في نتائجها، أن الأكياس القابلة للتسميد لها ما يقرب من ضعف تأثير الاحتباس الحراري للبلاستيك التقليدي، وأربعة أضعاف تأثير الورق.

ونبهت الشركة إلى أنه في حين إن الأكياس القابلة للتحويل إلى سماد لا يمكن أن تتحلل بشكل صحيح إلا في ظل درجات حرارة عالية في مصانع معالجة خاصة، يتم التخلص منها في الغالب في النفايات العامة قبل إرسالها إلى مكب النفايات حيث تطلق غاز الميثان

من ناحية أخرى، تصدر الأكياس البلاستيكية كمية قليلة جدًا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مكبات النفايات لأنها "خاملة" نسبيا، ما يعني صعوبة تحللها.