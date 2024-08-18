مصر تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على رواد كنيسة بالقليوبية

نفت وزارة الداخلية المصرية، ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بالتعدي على مرتادي إحدى الكنائس بالقليوبية.

وبينت الداخلية المصرية في توضيحها بمنشور على "فيسبوك" أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص أثناء وجودهم بأحد المقاهي بالقرب من الكنيسة ذاتها؛ بسبب توقف مركبة "تروسيكل" أمام المقهى".

نفى صحة ما ورد بمقطع #فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بالتعدى على مرتادى إحدى... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Saturday, August 17, 2024

وأضافت الداخلية في منشورها أنه "تم الصلح بين الطرفين في حينه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات".