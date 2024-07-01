السويد تمنح إجازة مدفوعة الأجر للأجداد لرعاية أحفادهم

أقرت السويد قانونا يمنح للأجداد إجازة أبوية مدفوعة الأجر لرعاية أحفادهم لمدة تصل إلى 3 أشهر من السنة الأولى لولادة الطفل.

ووافق البرلمان السويدي على القانون في ديسمبر/كانون الأول الماضي على مشروع القانون، بحسب "أسوشيتد برس".

وتمنح السويد منذ 50 عاما إجازة أبوية مدفوعة الأجر للآباء وليس فقط الأمهات، وكانت الدولة الأولى في العالم التي تقر ذلك.

ويحول الوالدان، بحسب القانون الجديد، جزءا من بدل إجازتهما إلى الأجداد، ويمكن للأبوين تحويل 45 يوما كحد أقصى، فيما يمكن لواحد منهما تحويل 90 يوما.

ويبلغ عدد سكان البلد الإسكندنافي 10 ملايين نسمة، وهو معروف بنظام الرعاية الاجتماعي الجيد، إذ يمكن الحصول على إجازة الولادة فيما تدفع الدولة إعانة الوالدين لمدة 480 يوما، أو حوالي 16 شهرا، عن كل طفل.

ويتم حساب التعويض عن 390 يوما على أساس الدخل الكامل للشخص، بينما يحصل الأشخاص على مبلغ ثابت قدره 180 كرونة (17 دولارا) في اليوم لمدة 90 يوما المتبقية.

ويمكن للآباء في السويد العمل لعدد ساعات أقل حتى يبلغ الطفل 8 سنوات، بينما يمكن لموظفي الحكومة الحصول على ساعات أكثر حتى بلوغ الطفل 12 عاما.